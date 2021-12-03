شاهد.. جامعات مصر تُعلن رؤساء اتحاد الطلاب والتشكيل الجديد | فيديو

قالت آية هشام رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس عن فوزها في انتخابات رئاسة اتحاد الطلبة :" في الجامعة بنتكلم مع الطلبة وبنعرفهم أهمية دورنا في الاتحاد وكان البرنامج الانتخابي بتاعي أننا نعرفهم قد ايه ممكن نساعدهم وندعمهم في حل أي مشكلة ممكن تقابلهم ونعرفهم حقوقهم وواجباتهم ".



وأضافت آية هشام خلال حوارها في برنامج " صباح الخير يا مصر " والمذاع على فضائية " الأولى المصرية " :" اترشحت في انتخابات اتحاد كلية التربية وفزت بيها وبعد كده تم ترشيحي لانتخابات الجامعة وهى دي كانت البداية " .



وقال محمد معز رئيس اتحاد طلبة جامعة القاهرة :" بداية الموضوع إني اترشحت لانتخابات الكلية بتاعتي وبعد كده بدأ الطموح يزيد و اترشحت في انتخابات الجامعة ومشاركتي في الانتخابات كانت على مدار 4 سنين متتالية وأصدقائي من الطلبة ورؤساء الاتحاد فخور أنهم حطوني في المنصب ده ".



وتابعت آية هشام :" أن اتحاد الطلبة بيتمثل في مجالين وهم المجال الخدمي وإلي بييتم تقديم فيه الأنشطة الاتحادية والطلبية للطلاب في جميع المجالات والمجلس يتكون من 7 لجان وكل لجنة بيكون لها خطة لاكتشاف مواهب الطلاب وتدعيمها والمجال هو المجال الحقوقي ومن خلاله بنفهم الطلبة أن احنا صوتهم وإن احنا حلقة الوصل بين الطلاب وبين إدارة الجامعة " .

وأضاف محمد معز :" احنا صوت الطلبة ودايمًا واقفين معاهم وبنقدملهم جميع الأنشطة إلي ممكن يحتاجها الطلبة في سوق العمل من بعد التخرج " .

