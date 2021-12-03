عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوم.. المشاركون بمفاوضات فيينا يختتمون الجولة السابعة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “مهر” الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن المشاركين في مفاوضات فيينا سيعقدون اليوم آخر اجتماعاتهم من الجولة السابعة من المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي، ثم سيعودون إلى بلدانهم بعد ذلك لإجراء مزيد من المشاورات.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن “الاجتماع سيعقد في العاصمة النمساوية بعد ظهر اليوم  بناء على طلب ثلاث دول أوروبية، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا”.

هذا وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الثلاثاء الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات الدولية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المبرم في 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

وتشدد طهران على أنها تركز في المحادثات، على موضوع رفع العقوبات عنها؛ وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الياباني، هياشي يوشيماسا، يوم أمس الخميس، أن بلاده لا تشعر بالتفاؤل حول نوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا.

وكانت الجولة السادسة، التي جرت في يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا، حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة "5+1" (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا)، عام 2015، في صورته الأولى؛ بعد انسحاب واشنطن، في مايو 2018.

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: مفاوضات فيينا مع إيران يجب أن تتوقف فورا

عبد اللهيان: لست متفائلا بالمباحثات الجارية في فيينا

مفاوضات فيينا الجولة السابعة الاتفاق النووي ايران وزير الخارجية الإيراني طهران فيينا

ترشيحاتنا

صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعاً باستثمارات 13 مليون جنيه

قبل مواجهة مصر.. قرار عاجل من الاتحاد السوداني بشأن مصير "فيلود"

لا غضب إلهي ولا نهاية الكون.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة كسوف الشمس غدا| شاهد

عرض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4250 جنيهاً

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

القاهرة والجيزة تحت الحواجز.. تعرف على الطرق المغلقة والتحويلات المرورية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

تشييع جثمان أدهم السلحدار اليوم من مسجد نادي النيل

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بعد تصريحات مستشار الرئيس.. إجراءات تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تحورات كورونا

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

وزير البترول يعلق على احتمالية زيادة أسعار الوقود: وضعنا سقفا 10% ومرتبطون بالسوق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ