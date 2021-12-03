اليوم.. المشاركون بمفاوضات فيينا يختتمون الجولة السابعة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أفادت وكالة “مهر” الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن المشاركين في مفاوضات فيينا سيعقدون اليوم آخر اجتماعاتهم من الجولة السابعة من المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي، ثم سيعودون إلى بلدانهم بعد ذلك لإجراء مزيد من المشاورات.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن “الاجتماع سيعقد في العاصمة النمساوية بعد ظهر اليوم بناء على طلب ثلاث دول أوروبية، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا”.

هذا وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الثلاثاء الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات الدولية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المبرم في 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

وتشدد طهران على أنها تركز في المحادثات، على موضوع رفع العقوبات عنها؛ وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الياباني، هياشي يوشيماسا، يوم أمس الخميس، أن بلاده لا تشعر بالتفاؤل حول نوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا.

وكانت الجولة السادسة، التي جرت في يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا، حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة "5+1" (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا)، عام 2015، في صورته الأولى؛ بعد انسحاب واشنطن، في مايو 2018.