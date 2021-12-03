محدش عنده حجة.. فريدة الشوباشي توجه رسالة للممتنعين عن تلقي اللقاح

حذرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي من التهاون في تلقي لقاح فيروس كورونا، قائلة "لو مش هتطعم هتعدي ناس تانيين والمسؤولية عامة".

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز “ ، أن هناك واعيا ملحوظا من المواطن المصري ، وتدفق كبير على مراكز تلقي اللقاح، ”الدولة المصرية بتوصل اللقاح للمواطن ومفيش حد عنده حجة " .

وتابعت " الشوباشي “ : التطعيم ده وقاية للمجتمع كما هو وقاية للشخص ، والصحة مترتب عليه اقتصاد الشخص والمجتمع”.

وعقبت على قرار منع دخول الغير ملقحين للهيئات الحكومية ، قائلة إن القرار جيد ورائع في مواجهة الممتنعين عن التطعيم .

وطبقت الوزارة قرار منع دخول موظفي الدولة غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، في 15نوفمبر المنقضي، وتبدأ وزارة التنمية المحلية، بتنفيذ القرار ومنع دخول الموظفين غير المطعمين بدءا من الأول من ديسمبر.