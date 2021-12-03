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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تأجيل إطلاق Moto G51 5G إلى هذا التاريخ.. أول هاتف في العالم بمعالج Snapdragon 480+

Moto G51 5G
Moto G51 5G

قررت شركة “ال جي" الكورية الجنوبية تأجيل إطلاق هاتفها Moto G51 5G فى الهند إلى 10 ديسمبر الجاري، وهو أول هاتف فى العالم يعمل بمعالج Snapdragon 480+.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا التقني”، يأتى Moto G51 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض FullHD+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية.

يعمل هاتف Moto G51 5G بمعالج Snapdragon 480+ من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

و لمحبي التصوير جاء Moto G51 5G بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 50 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

يمتلك Moto G51 5G بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات من خلال منفذ شحن من نوع type-c، وسيبلغ سعره 175 دولاراً ما يعادل 2750 جنيها.

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