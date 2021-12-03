عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لــ 1500مواطنا خلال قافلة بقرية في بني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" الأربعاء والخميس1و2 ديسمبر الجاري"بقرية على حمودة  مركز ناصر ،مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  51، معمل طفيليات 42،حالات  الأشعة 17، استصدار 4 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 37حال

كلنا أمل في القيادة السياسية ..أهالي كفر الجزيرة بـ بني سويف يطالبون بمحطة صرف ضمن "حياة كريمة"

 وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد   100 مواطن

من جهته أوضح وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

بني سويف فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد الرعاية الصحية فيروس كورونا كورونا المستجد قرية على حمودة

موضوعات متعلقة

كلنا أمل في القيادة السياسية ..أهالي كفر الجزيرة بـ بني سويف يطالبون بمحطة صرف ضمن "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

رفع الحد الأدنى لتكلفة الإقامة بالفنادق.. مصر تخرج من دائرة تدني الأسعار عالميا (تقرير)

النشرة الدينية.. حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة ومعنى الدعاء المزلزل وصيغته

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

سقوط تشكيل عصابى عربى يبتكر طريقة للنصب والإحتيال على المواطنين عبر الانترنت

مسئول فرنسي يكشف عما ستجنيه بلاده من صفقة رافال الإماراتية

جورج قرداحي يكشف كواليس استقالته.. دولة أوروبية طلبت ذلك من رئيس الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

الصحة العالمية: البيانات الأولية توضح أن متحور أوميكرون سينشر العدوى بشكل أسرع

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

حيلة شيطانية.. فتاة تتخلص من صديقتها الحامل

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ