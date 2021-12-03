الكشف وتوفير العلاج لــ 1500مواطنا خلال قافلة بقرية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" الأربعاء والخميس1و2 ديسمبر الجاري"بقرية على حمودة مركز ناصر ،مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 51، معمل طفيليات 42،حالات الأشعة 17، استصدار 4 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 37حال

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن

من جهته أوضح وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل