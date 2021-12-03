برلمانية: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الكاملة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة منذ أن تولى الرئيس السيسي، مقاليد حكم البلاد، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال العالم اليوم باليوم العالمي المخصص لهم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن هذا اليوم هو بمثابة زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة وفي كافة المجالات، والذي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة ويتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم ، وتحسين جودة حياتهم.

وطالبت عضو النواب، المواطنين بأن يكونوا على وعي عام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية ، خاصة وأن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة قد بلغت نحو 11 % من المجتمع المصري ، ويمكن عند بناء قدراتهم وتنمية وإتاحة سبل الوصول أمامهم في كافة المجالات أن يكونوا أشخاصا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع.