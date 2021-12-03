وزير التعليم البحريني: معايير جديدة لاستئناف علاوة تمديد الدوام للمعلمين

قال وزير التربية والتعليم البحريني ماجد النعيمي إن الوزارة لم تتمكن من تمرير صرف مكافأة تحسين الزمن المدرسي للمعلمين والمعلمات مؤقتا؛ نظرا للظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- ١٦)، وتحول عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المدارس إلى العمل من المنزل أو العمل بنظام التناوب بينهم، وإيقاف نظام البصمة (التزام)، والتحول إلى توقيع الحضور والانصراف ورقيا.

وأشار إلى أن معايير صرف مستحقات تحسين الزمن المدرسي والمعتمدة من جهاز الخدمة المدنية لا تنطبق على جميع المعلمين والمعلمات في المدارس خلال هذا الظرف الاستثنائي، ولذلك نظرا لعدم إمكانية تطبيق شروط الاستحقاق المعتمدة من قبل الجهاز خلال هذا الظرف الاستثنائي.

جاء ذلك في رده على السؤال البرلماني المقدم من النائب محمد العباسي بشأن صرف علاوة تمديد الدوام للمعلمين، وفقا لما ذكرته صحيفة البلاد.

وأوضح وزير التعليم البحريني أن الوزارة في تطبيقها لبرنامج تحسين الزمن المدرسي في المرحلتين الإعدادية والثانوية وبالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية سعت إلى منح معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق تعويضا ماليا عن ساعات تحسين الزمن المدرسي.

وأشار الى ان جهاز الخدمة قد وافق على طلب الوزارة بشأن منح المعلمين والمعلمات في المدارس المطبق فيها برنامج تحسين الزمن المدرسي مكافأة مالية، وذلك على أساس نظام ساعات العمل الإضافية بحسب درجة كل موظف، ووفقا لمعايير استحقاق المكافأة المعتمدة من قبل الجهاز. وقد درجت الوزارة على صرف هذه المكافأة، بشرط عدم تجاوزها (٣٠) ساعة في الشهر الواحد، وتوفر الميزانية المخصصة لذلك.

وأضاف أن الوزارة قامت بوضع معايير جديدة استثنائية لصرف مكافأة تحسين الزمن المدرسي، وقد تم إرسالها إلى جهاز الخدمة المدنية للموافقة عليها، ليتسنى لها إعداد أسماء المستحقين وبيان عدد ساعات الاستحقاق؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية ومالية لصرف هذه المكافأة، في إطار حرص الوزارة لاستمرارية صرف هذه العلاوة لمستحقيها وعليه، مؤكدا بأن أي تعديل على شروط استحقاق مكافأة تحسين الزمن المدرسي يتطلب أخذ موافقة جهاز الخدمة المدنية بذلك.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على صرف هذه العلاوة على ضوء مستجدات العام الدراسي، وإنها تنسق بشكل مباشر مع المدارس في هذا الشأن، وتأخذ في عين الاعتبار المستجدات المتعلقة بالدوام المدرسي لأعضاء الهيئات التعليمية واستيفائها ساعات الدوام المطلوبة مما يتيح صرف هذه العلاوة لمستحقيها.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية بخصوص متطلبات الترقي، وكذلك ساعات التمهن؛ مما يعود بالخير والنفع اجتماعيا وماديا ووظيفيا على المعلمين.