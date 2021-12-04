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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غلق جديد مرتقب لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس: مصر لا زالت في الموجة الرابعة: ونواب: الدولة اتخذت إجراءات استباقية ناجحة.. وتفادي الإصابة بـ «أوميكرون» مرهون بتلقى المواطنين اللقاح

مواجهة كورونا
مواجهة كورونا

 

مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا تتوفر بيانات علمية دقيقة عن المتحور الجديد «أوميكرون»

صحة البرلمان: الحكومة اتخذت إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشار متحور أوميكرون

برلمانية:  القيادة السياسية تعمل على قدم وساق و إحكام السيطرة منعا لانتشار المتحور فى مصر

 

 

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر كانت ولا زالت  فى قلب الموجة الرابعة من جائحة أزمة كورونا، ولم تصل لـ ذروة الموجة الرابعة بعد.

 

وعن احتمالية فرض غلق لمواجهة تحورات كورونا، أفاد عوض تاج دين، أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تدرس الآن أي موقف يتعلق بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن لا تتوفر بيانات علمية دقيقة عن المتحور الجديد «أوميكرون»، إلا في دول جنوب إفريقيا التي رُصد فيها الوباء، والأمر محل دراسة وتحليل.

 

 

من جانبه ، أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن  لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تتابع موقف تحورات كورونا عن كثب، وقدمت جهود مضنية للتعامل مع جائحة كورونا التى عانى من آثارها دول العالم أجمع.

 

وعن خطة الوزارة في التفاعل مع متحور “ أوميكرون ” الجديد، أفادت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره ، علاوة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر.

 

 تفادي الإصابة بمتحور"أوميكرون"مرهون بتلقى المواطنين اللقاح 

 

وشددت عضو صحة النواب على ضرورة حصول المواطنين على تلقى لقاح كورونا، مؤكدة أنه  خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الإصابة بالفيروس اللعين ومتحوراته، كما أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وتطبيق التباعد الاجتماعي ، والابتعاد عن أماكن التزاحم والتجمعات  أفضل حل لمواجهة متحورات كورونا.

 

 

وفى سياق متصل،أكدت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن إعلان السلطات المصرية حظر دخول مسافرين من جنوب أفريقيا ، لاسيما بعد اكتشاف متحور" أوميكرون " الجديد، قرار حكيم يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على متابعة الوضع الوبائي فى مصر، وإحكام السيطرة منعا لانتشار المتحور فى مصر.

 

وشددت “ عبد الحليم” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”على ضرورة حصول المواطنين على لقاح كورونا ، مع اتباع الإجراءات الإحترازية، مؤكدة أن المواطن شريك أساسي ورئيسي فى صنع القرار. 

 

و أشارت عضو صحة النواب إلى أنه لا داعي للقلق تماما فى ظل وجود قيادة سياسية حكيمة، تعمل على قدم وساق لتحقيق الأمن والاستقرار لبلدنا العزيز مصر .

 

 

محمد عوض تاج الدين الموجة الرابعة كورونا وميكرون لجنة الصحة مجلس النواب مصطفى مدبولي

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