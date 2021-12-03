بطلتا مدرسة الروابي: مزجنا بين الشر والكوميديا في المسلسل

عقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية عن عالم مدرسة الروابي للبنات بالتعاون مع نتفليكس، وتحدث خلال الندوة كل من تیما الشوملي، جوانا عریضة، رکین سعد، وأدارت المناقشة المخرجة هالة خليل.

تحدثت جوانا وقالت": تيما كان لديها نظره بكل مرحلة ووقت تجارب الاداء وحدت تيما تسألني عن تفاصيل حياتي لتربط بيني وبين شخصية نوف التس اجسدها، وأنا لست شريرة في الأساس، ولكن الشخصية كانت تستلزم المزج بين الشر والكوميديا، الي جانب ان الشخصية لديها

وتحدثت ركين عن مشاركتها في المسلسل وقالت": سأتم ٣٢ عاما بعد أيام، والخخصية التي جسدتها كان عمرها ١٦ عام، لذلك الأمر كان تحدي، وحينما جلست مع تيما اخبرتني انها تريد ألا يعرفني الجمهور حينما يراني، وجلسنا انا وهى سويا للعمل على الشخصية وكنت متخوفة ألا أصدق خاصة أن الدور أصغر مني بكثير، ولكن سرعان مانزعت تلك الفكرة من عقلي وبدأت في العمل على تفاصيل الشخصية".

