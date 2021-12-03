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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرجة مسلسل مدرسة الروابي: واجهنا العديد من الصعوبات أثناء التصوير

ندوة مدرسة الروابي
ندوة مدرسة الروابي

عقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية عن عالم مدرسة الروابي للبنات بالتعاون مع نتفلکس، وتحدث خلال الندوة كل من تیما الشوملي، جوانا عریضة، رکین سعد، وأدارت المناقشة المخرجة هالة خليل.


مخرجة مدرسة الروابي قالت: "عملت لقاءات مع الأبطال للتحضير، وقررت في هذا المسلسل  ألا أمثل وأحببت أركز القصة بالطريقة التي أحبها ومن أهم الأشياء بالمسلسل التحضير لاختيار البنات.

وحكت عن الصعوبات، وقالت: "واجهنا عددا من الصعوبات وخاصة في فترة كورونا ولكن بالنهاية التجربة نتيجتها رائعة، واستغرقت منا سنتين وكل ممثلة أضافت على شخصيتها وكان مهم أن أترك لهن الحرية لتحقيق الرؤية العامة.
 

عن مدرسة الروابي

تمكن مسلسل مدرسة الروابي للبنات من احتلال المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر على منصة نتفليكس.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات يتكون من 6 حلقات، وجميع الأحداث تدور في العاصمة الأردنية عمان، والعمل من تأليف وإخراج تيما الشوملي.

مدرسة الروابي للبنات من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي. "مدرسة الروابي" من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني، منتج المنفذ: شيرين كمال، نادين طوقا

وكعادة نتفليكس فان مسلسل مدرسة الروابي للبنات تم عرضه مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم .

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرضا عالميا أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

 

تلقي لقاح كورونا شرط لحضور الفعاليات
كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: “التطعيم للجميع”، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في السياق نفسه، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان.
 

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