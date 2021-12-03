إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص بينهم صحفي، والعشرات بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيتا دنوب نابلس.

وقال الأحمر الفلسطيني في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية: "أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص المعدني أحدهم في عينه نقل إثرها للمستشفى إضافة لمصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده".

وحفر جيش الاحتلال الطرق المؤدية لجيل صبيح لإعاقة سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات، وجرى علاج المصابين من خلال الفرق الميدانية من أطباء وضباط إسعاف ومتطوعين.