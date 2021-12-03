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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة بالشرقية تشكر جهود الأهالي في توفير أراضي لتطوير قطاع التعليم | شاهد

صدى البلد

قال سعيد عباس ، منسق مبادرة "حياة كريمة " في محافظة الشرقية ، إن مركز " الحسينية " يتميز بطبيعية أهله في مشاركة الدولة بأعمال الخير ، وأعمال التنمية ، موضحا أن المحافظة أبرزت تمثيل كبير جدا في إطار التبرع بالأراضي .

 

وأَضاف سعيد عباس ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، انجاز مبادرة حياة كريمة في قطاع التعليم بالمحافظة جاء نتيجة تضافر كبير من الجهود مع الأهالي ، والتبرع بعدد كبير من الأراضي. 

 

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة  خلال الفترة - من 25 نوفمبر الماضي إلى 2  ديسمبر الجاري- منها، شهد وزير القوى العاملة يرافقه محافظ الشرقية ملتقى توظيف يوفر 8258 فرصة عمل للشباب ،  ويتفقد مركز التدريب والتعليم بالعبور ، وتعيين  17471 شابا في 6 محافظات وتحصيل 697 ألف جنيه مستحقات العمالة المصرية بالاردن والسعودية ، وتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل حتي 31 يناير 2022 بالسعودية ، وبدء التدريب علي صيانة الهاتف المحمول في الوادي الجديد .."ترحيل" العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا خارج الأردن .

 

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي،  حيث شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور بمحافظة الشرقية ، والذي يوفر 8258 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات ، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 42 شركة بالمحافظة ، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية، بحضور الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

حياة كريمة سعيد عباس منسق مبادرة حياة كريمة محافظة الشرقية مركز الحسينية توك شو

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