حياة كريمة بالشرقية تشكر جهود الأهالي في توفير أراضي لتطوير قطاع التعليم | شاهد

قال سعيد عباس ، منسق مبادرة "حياة كريمة " في محافظة الشرقية ، إن مركز " الحسينية " يتميز بطبيعية أهله في مشاركة الدولة بأعمال الخير ، وأعمال التنمية ، موضحا أن المحافظة أبرزت تمثيل كبير جدا في إطار التبرع بالأراضي .

وأَضاف سعيد عباس ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، انجاز مبادرة حياة كريمة في قطاع التعليم بالمحافظة جاء نتيجة تضافر كبير من الجهود مع الأهالي ، والتبرع بعدد كبير من الأراضي.

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 25 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الجاري- منها، شهد وزير القوى العاملة يرافقه محافظ الشرقية ملتقى توظيف يوفر 8258 فرصة عمل للشباب ، ويتفقد مركز التدريب والتعليم بالعبور ، وتعيين 17471 شابا في 6 محافظات وتحصيل 697 ألف جنيه مستحقات العمالة المصرية بالاردن والسعودية ، وتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل حتي 31 يناير 2022 بالسعودية ، وبدء التدريب علي صيانة الهاتف المحمول في الوادي الجديد .."ترحيل" العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا خارج الأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور بمحافظة الشرقية ، والذي يوفر 8258 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات ، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 42 شركة بالمحافظة ، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية، بحضور الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.