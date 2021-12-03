عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يتحدث عن "أنانية" محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لم ينتقد هو أو فريقه، يومًا ما، محمد صلاح نجم الفريق، فيما يخص كونه “ أنانيًا” في المباريات.

 

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ولفرهامبتون في البريميرليج: "لم يتم انتقاده محمد صلاح من قبلنا أبدًا لكونه أنانيًا، لأنه لم يكن أبدًا أنانيًا بشكل كبير."

 

وأضاف: "ما يساعد كثيرًا هو الخبرة حتى تعرف ما يجب القيام به في المواقف المختلفة في مناطق مختلفة من الملعب، ما يساعد مو أن لديه الخبرة ولم يفقد الجشع لتسجيل الأهداف، لكنه تطور تقنيًا، يرى الآخرين في مناطق أفضل."

 

وتابع: "إنه أمر لا يصدق كيف تطور محمد صلاح."

 

يذكر أن محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف، كما أنه أكثر اللاعبين تمريرًا للكرات الحاسمة لزملائه في البريميرليج هذا الموسم، برصيد 8 تمريرات.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول ولفرهامبتون يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب صلاح البريميرليج هداف الدوري الإنجليزي فريق ليفربول

موضوعات متعلقة

تشيلسي يفوز على واتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي

في ليلة تكريم ميسي.. باريس سان جيرمان يتعادل أمام نيس في الدوري الفرنسي

محمد صلاح يرد على ترتيب الكرة الذهبية ويسجل الثاني في شباك إيفرتون

وست هام يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل هدفا رائعا..ليفربول يتقدم على إيفرتون 2-1 في الشوط الأول

محمد صلاح يضاعف تقدم ليفربول بهدف ثان في شباك إيفرتون بديربي الميرسيسايد

هندرسون يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك إيفرتون بديربي الميرسيسايد

باريس سان جيرمان يحتفل بـ ميسي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية

ترشيحاتنا

ماكرون: الإمارات ترى في فرنسا شريكاً قوياً

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

كسر في الجمجمة.. شخص يتعدى بوحشية على مدير مدرسة بـ المنيا

بطاقتك التالفة تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على اللازم لتجنب العقوبة

كلوب يتحدث عن "أنانية" محمد صلاح مع ليفربول

علماء «الأزهر للفتوى» يجوبون قرى ومراكز الإسماعيلية لمناهضة العنف الأسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

خفض سعر البنزين في مصر.. مؤشرات تراجع قيمة الوقود يناير 2022

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

ده فلتر على إنستجرام.. رد سارة سلامة في لقاء تليفزيوني سبب تشوه ملامحها

وجدوا تابوتا فرعونيا.. ضبط تشكيل عصابي بـ عين شمس للإتجار بالآثار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ