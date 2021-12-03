كلوب يتحدث عن "أنانية" محمد صلاح مع ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لم ينتقد هو أو فريقه، يومًا ما، محمد صلاح نجم الفريق، فيما يخص كونه “ أنانيًا” في المباريات.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ولفرهامبتون في البريميرليج: "لم يتم انتقاده محمد صلاح من قبلنا أبدًا لكونه أنانيًا، لأنه لم يكن أبدًا أنانيًا بشكل كبير."

وأضاف: "ما يساعد كثيرًا هو الخبرة حتى تعرف ما يجب القيام به في المواقف المختلفة في مناطق مختلفة من الملعب، ما يساعد مو أن لديه الخبرة ولم يفقد الجشع لتسجيل الأهداف، لكنه تطور تقنيًا، يرى الآخرين في مناطق أفضل."

وتابع: "إنه أمر لا يصدق كيف تطور محمد صلاح."

يذكر أن محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف، كما أنه أكثر اللاعبين تمريرًا للكرات الحاسمة لزملائه في البريميرليج هذا الموسم، برصيد 8 تمريرات.