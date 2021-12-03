زمالك 2008 يهزم الإعلاميين في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٨، على نظيره الإعلاميين بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة لـ دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم: محمد عبد الونيس ومعاذ محمد ومحمد هشام.

ويقود فريق زمالك ٢٠٠٨: خالد مصطفي مدربا للفريق، أسامة فاروق مساعدا للمدرب، محمد صابر مساعدا للمدرب، إسلام المأمور مساعدا للمدرب، مصطفي غراب مدربا لحراس المرمى، سعيد الطيار إداريا، طه عبد الكريم أخصائي علاج طبيعي، محمد إسماعيل مهمات، ويشرف على الفريق فنيا مدحت مكي.