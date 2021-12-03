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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسر في الجمجمة.. شخص يتعدى بوحشية على مدير مدرسة بـ المنيا

مدرسه صورة أرشيفية
مدرسه صورة أرشيفية

شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمركز بني مزار شمال المنيا واقعه مؤسفة إثر تعدي احد الأشخاص على مدير المدرسة وإصابته إصابات بالغه وتم نقله للمستشفى في ظروف غامضة.

تلقت أجهزة الأمن بالمنيا إخطار بتعدي احد المواطنين على مدير مدرسه ابتدائي بمركز بني مزار ويدعى عربي. ا. خ 50 سنه مما أدى إلى إصابته إصابات بالغه بكسر في الجمجمة والزراع تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبها استنكرت اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار التعدي الذي تعرض له الزميل عربي أنور مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم " ١" داخل المدرسة من قبل احد الأشخاص  الذي اقتحم المدرسة وانتهك حرمتها واعتدي علي الزميل مما ادي الي اصابته إصابات بالغة وقد تم نقل الزميل المصاب الي مستشفي الشيخ فضل والتي احالته علي الفور الي مستشفى المنيا الجامعي.

وعلي الفور تم التواصل مع إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وخالد البدري مدير إدارة التعليم الابتدائي بالإدارة التعليمية ببني مزار  للاطمئنان علي حالة الزميل اولا بأول .

وقام رئيس اللجنة النقابية بتكليف لجنة المستشارين القانونيين للجنة النقابية، اشرف خالد الغرباوي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وريمون فرانس فخري المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة لمتابعة الواقعة وحضور جلسات التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار انها لن تتهاون او تتسامح مع اي من تسول له نفسه الاعتداء علي زميل معلم اثناء تأدية عمله وانها سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل مصلحة الزميل. 

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