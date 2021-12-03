لحظة اقتحام سجن بالمكسيك بسيارات مفخخة وتهريب السجناء .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل اقتحام عصابة مكسيكية سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتنجح في تهريب 9 سجناء .



وقد اقتحمت عصابة سجنا في وسط المكسيك، في عملية لتهريب 9 سجناء أول أمس الأربعاء مستخدمة سيارات مفخخة في عملية الاقتحام.

وقالت السلطات المكسيكية في ولاية هيدالغو، والواقعة في شمال مكسيكو سيتي في بيان إن الهجوم الذي وقع قبل الفجر أسفر عن إصابة ضابطين.

وأكدت شرطة الولاية المكسيكية أن وحدات تضم الجنود والشرطة وقوات الحرس الوطني تبحث عن السجناء الهاربين. ولم تحدد الشرطة بعد، هوية العصابة المسلحة المتورطة في العملية .