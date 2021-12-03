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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة اقتحام سجن بالمكسيك بسيارات مفخخة وتهريب السجناء .. شاهد

سجون
سجون

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل  اقتحام عصابة مكسيكية سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتنجح في تهريب 9 سجناء .


وقد اقتحمت عصابة سجنا في وسط المكسيك، في عملية لتهريب 9 سجناء أول أمس الأربعاء مستخدمة سيارات مفخخة في عملية الاقتحام.

وقالت السلطات المكسيكية في ولاية هيدالغو، والواقعة في شمال مكسيكو سيتي في بيان إن الهجوم الذي وقع قبل الفجر أسفر عن إصابة ضابطين.

وأكدت شرطة الولاية المكسيكية أن وحدات تضم الجنود والشرطة وقوات الحرس الوطني تبحث عن السجناء الهاربين. ولم تحدد الشرطة بعد، هوية العصابة المسلحة المتورطة في العملية .

 

زعيم عصابة الحرس الوطني ورطة سيارات السجن مكسيكو سيتي

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