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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منى رمضان رئيسا لقسم القانون العام بجامعة عين شمس

لدكتورة منى رمضان
لدكتورة منى رمضان محمدبطيخ

أصدر  الدكتور محمود المتينى  رئيس جامعة عين شمس قرارا  بتعيين الأستاذة الدكتورة منى رمضان محمدبطيخ رئيسا لقسم القانون العام  بكلية الحقوق   .

 وجاء القرار الذى حمل رقم ١٠٨٠  وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته وقانون تنظم الجامعات 

وتعد دكتورة منى من الكفاءة المتميزة من أبناء الكلية  وحصلت منها على الليسانس  والماجستير والدكتوراه  بتقديرات امتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف.

وكان قد أصدر وزير التعليم العالي قرارا بـ 

تعيين الدكتور أيمن محمود عثمان أبو زيد رئيسًا لجامعة أسوان.

تعيين الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة، رئيسًا لجامعة الفيوم.

تعيين الدكتور محمد السيد أحمد الفقي عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

تعيين الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

تعيين الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنيا.

تعيين الدكتورة مروة محمد وجدي محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة المنيا.

تعيين الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنوفية.

تعيين الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي.

تعيين الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دبارة، عميدًا لكلية العلوم جامعة دمياط.

تعيين الدكتور أحمد عباس أحمد نوير، عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.

 

رئيس جامعة عين شمس رئيس الجمهورية أيمن محمود عثمان أبو زيد رئيس ا لجامعة أسوان ياسر مجدي أنور حتاتة رئيس ا لجامعة الفيوم مصطفى محمود مصطفى محمود عميد ا لكلية الهندسة جامعة المنيا جامعة جنوب الوادي جامعة دمياط

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