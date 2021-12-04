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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طباعة مصاحف للميت .. شروط وأحكام الانتفاع بها

طباعة مصاحف للميت
طباعة مصاحف للميت .. شروط وأحكام الانتفاع بها

طباعة مصاحف للميت.. يبحث البعض عن صدقة جارية لقريب فارق الدنيا فجرت العادة بـ طباعة مصاحف للميت، دون معرفة أحكام ذلك وهل ينتفع بها المتوفى أم لا؟، وفي التقرير التالي نبين بعض الضوابط الشرعية المتعلقة بـ طباعة مصاحف للميت.

طباعة مصاحف للميت

الميت أو المتوفى هو كل من فارق الحياة، وهي كلمة ضد الحي، يقول الله تبارك وتعالى:" كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"، وأيضاً:" أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشىِ بهِ في النَّاسِ"، وعنه جل وعلا:" اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ".  

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق، أنه قد جاء عن رسول الله قوله :"إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به"، مشيراً إلى أن الولد الصالح ينفع أبيه ففي سورة الكهف نجد ثلاث كهوف الأول الرجلان الذي نسي أحدهما الله وغرته الدنيا فعوقب بالحرمان من النعمة.

ولفت إلى أن الكهف الثاني نجده في أن الله أخبرنا بما ينتفع به الوالد من ولده بعد موته، وما نتفع به الولد من أبيه أثناء حياته وبعد موته، فقد علم الله بعض عباده أسراره في الكون كما جاء في قصة العبد الصالح الذي علم موسى، فنجد أن قتل الغلام على يد العبد الصالح حتى لا يجعل أبويه يدخلان النار، وفي ذات القصة نجد أن العبد الصالح أقام الجدار رغم عدم موافقة أهل القرية إطعامه وذلك انقاذاً لمال الأيتام حتى يكبرا ويستخرجاه لأن أبوهما كان صالحاً فهنا دليل على أن عمل الوالد ينفع.  

طباعة مصاحف للميت

وفي بيان حكم طباعة المصاحف لوقفها، قالت دار الإفتاء الأردنية أن فيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيستحب للمسلم أن يطبع المصحف وأن يوقفه على نفسه وكذلك على غيره كوالديه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وهُو فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) رواه البيهقي وحسنه بعض العلماء.

ولفتت الإفتاء إلى أن الدعاء مطلوب للأموات والأحياء على السواء، لكنه للميت آكد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء للأموات، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه عند الدفن: (اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ وَسَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهَ الآنَ يُسْأَلُ) رواه البيهقي في "إثبات عذاب القبر"، وقال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} الحشر/10.

وشددت على أنه لا حرج في طباعة المصاحف وطلب الدعاء للميت عليها، كذلك لا يوجد مانع شرعي من كتابة اسم الميت، والأولى عدم ذلك والاكتفاء بطلب الدعاء له، وهذا أبعد عن السمعة والرياء، قال الله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} البقرة/271. 

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طباعة مصاحف للميت

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول سائل: أريد توزيع المصاحف على المساجد على روح أبي وعمي فهل كل من يقرأ في المصحف سيعود ثوابه عليهما؟.. أفتى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، بجواز وضع المصاحف في المسجد، واعتبار ذلك من الصدقة الجارية، مشيراً إلى أن المصحف يبقى ويستمر الانتفاع به فهو صدقة جارية لكل من يقرأ فيه له مثل ثوابه لروحهما.

آداب الدفن الشرعي

بينت دار الإفتاء المصرية، آداب الدفن الشرعي، من خلال فتوى لها، مشيرة إلى أنه من المقرر شرعًا أن دفن الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في معرض الامتنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا(26﴾" المرسلات.

وأضافت: قد حثَّ الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفنَ الميت ومواراةَ بدنه فرضُ كفاية؛ إذا قام به بعضٌ منهم أو مِن غيرهم سَقَطَ عن الباقين، والمأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يُوضع على شقه الأيمن استحبابًا، ويجب أن يوجَّه وجهُه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ويحرم توجيهُ الوجه لغير القبلة؛ كما هو حاصل مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان".

وتابعت:"ويُدخَل بالميت من فتحة القبر؛ بحيث يُدفَن تجاه القبلة مباشرةً من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائزٌ.

وشددت على أن المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت هو حفرة تواريه وتحفظُه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحتَه، والأصل أن يكون ذلك في شَقٍّ أو لَحد، فأما الشق فيكون بأن يُعَمَّق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه -أي مترين وربع المتر تقريبًا- ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله؛ بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق، ثم يخرج الحافر، ثم يُهالُ عليه التراب.

وأما اللحد فيكون بأن يقوم الواقفُ داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بحفر مكان في أحد جانبَي القبر على بعد ثلثَي طوله من الأرض يسمح بدفن الميت فيه، ويعمقه؛ بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة، ثم يغطي الجانب المفتوح باللبن أو الحجارة، ثم يخرج الحافر ويُهيل التراب، وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة - فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهلَ مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوةٌ تكثر فيها المياه الجوفية، ولا تصلح فيها طريقةُ الشق أو اللحد، ولا حرجَ في ذلك شرعًا كما نصَّ عليه الأئمةُ الفقهاء من متأخِّري الشافعية وغيرهم.

طباعة مصاحف للميت طباعة مصاحف صدقة جارية الشعراوي حكم طباعة المصاحف الدعاء آداب الدفن الشرعي دار الإفتاء

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