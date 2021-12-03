الرئيس مقاطعا مشرف تطوير الدائري: نعوض الناس واعمل اللي انت عاوزه.. فيديو

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الأمل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

وقاطع الرئيس السيسي، حديث المشرف بالموقع حول مستجدات التوسعات وضم مناطق جديدة للطريق الدائري، ليقاطعه الرئيس، قائلا: "عوض الناس كويس أوي.. نعوض الناس.. واعمل اللي انت عاوزه بعدها".

وتساءل الرئيس السيسي، عن وجود مناطق فارغه بمحيط الطريق بمنطقة الخصوص، موجها مشرف المشروع، قائلا: "الأماكن دي نعملها أماكن حرفية ومحلات للناس تستفيد بيها".

وتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء مرور، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وتابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.