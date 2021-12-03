مواطن لـ الرئيس: لما كنت وزير دفاع بكيت لما سمعتك.. والسيسي: عاوز أشوفكم أحسن الناس

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية التي أجراها، اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

ودار حديث بين الرئيس وأحد المواطنين ويعمل ديلفري، ليوقفه الرئيس قائلا:"انت بتشتغل ايه"، ليرد المواطن: "دليفري في صيدلية وعندي 3 أطفال"، ليرد الرئيس: "طمني عليك عاوزني أعملك ايه"، ليرد المواطن: "أنا الحمد لله بحمد ربنا.. ومعاليك لما كنت وزير دفاع بتخطب الخطبة كنت ببكي بالدموع".

وطلب المواطن من الرئيس، ورشة وشقة، قائلا: "أمنية حياتي ماأدفعش ايجار بدفع إيجار 600 جنيه.. نفسي في شقة وورشة أفتحها لابني وادفع إيجار زي أي حد"، ليرد الرئيس: "وأنا عاوزه اشوفكم أحسن الناس.. وإن شاء الله هنعملك كل حاجة حلوة".

ورد المواطن على الرئيس، قائلا: "ربنا يقدرك على اللي انت بتعمله في البلد ويعينك ويحميك ياريس",

وكان الرئيس السبيل قد تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.