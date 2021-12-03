رشاد رئيسًا لنادي مستقبل وطن بالتزكية .. والجندي نائبا

فاز المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، برئاسة نادي مستقبل وطن بالتزكية، والنائب المهندس أحمد الجندي، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية ، بمقعد نائب رئيس النادي.

وضمت القائمة انتخاب.. أمينًا للصندوق، و 5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن.

وشهدت عملية الانتخابات توافدا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، والتي تمت تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار مجلس الإدارة، وذلك في جو من الهدوء والسعادة، الأمر الذي جعل من سير العملية الانتخابية أشبه بالاحتفالية الرياضية .