طفل للرئيس: نفسي أطلع زيك.. والسيسي : هتكون أحسن مني كمان |فيديو

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجولة التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة، لمتابعة لسير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، لتبادل التحية والحديث إلى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

وألقى الرئيس، التحية على عدد من السيدات، وكانت إحداهن برفقة طفلها، ليسأله الرئيس عن أمنيته، فيرد الطفل بعفوية، قائلا:""نفسى أطلع زيك"، ليعلق الرئيس مبتسما: "أنت هتكون أحسن منى كمان".

وتفقد الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وتابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.