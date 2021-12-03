القومي لذوي الإعاقة: الرئيس خلق مرجعية قانونية لأصحاب الهمم.. فيديو

ٍقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن المجلس مسئول عن رسم السياسات والتنسيق بين الوزارات المختلفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن التوعية ورفع إمكانات الفئة التي يخدمها.

وأضاف "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المجلس على تواصل دائم مع الجهات المختصة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشار إلى أنه حدثت نقلة كبيرة في عمل المجلس بعد صدور القانون عام 2018"، لافتا إلى أن القانون الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2018 غير أشياء كثيرة جدا، وجعل مرجعية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

