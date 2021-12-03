محمد الجبلاوي: تفقد السيسي لشبكة الطرق والمحاور الحديثة جواز مرور للجمهورية الجديدة

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت واحدة من أفضل الدول في المنطقة، في امتلاك شبكة من الطرق والمحاور، تعد الأفضل والأحدث في أفريقيا من حيث كفاءتها وانتشارها ودقة تنفيذها، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بمواصلة العمل على المشروع القومي في الطرق، وتخفيف الاختناقات وربط المدن الجديدة والتجمعات السكنية الحديثة بالقاهرة وغيرها.

واشار الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، إلى الجولة التي قام بها الرئيس السيسي، بتفقد سير الأعمال الجارية، بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة / السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المحور الجديد سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة وبما يخفف الضغط عل طريق القاهرة/ السويس.

وشدد النائب أن المحور الجديد وشبكة الطرق الواسعة والحديثة، التي تتم في القاهرة على أعلى مستوى جواز مرور إلى الجمهورية الجديدة ودفع عجلة التنمية في البلاد واختصار المسافات والوقت والزمن وتخفيف الازدحام، واعتبارها نقلة حضارية واقتصادية مهمة في البلاد.