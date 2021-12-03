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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نهاية شلل الأطفال.. الصحة: تعلن موعد تسجيل آخر حالة

شلل الأطفال
شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنه سنويا يتم إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (من عمر يوم حتى 5 سنوات) باستخدام الطعم الفموي سابين.

أوضحت الوزارة، أن الهدف من الحملة، الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال منع انتقال فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها إلى مصر.

سجلت وزارة الصحة والسكان، آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر، عام 2004.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2006.

وتحرص الوزارة على تطعيم الأطفال ب7 جرعات من التطعيم الفموي (عند الميلاد، شهرين، 4 شهور، 6 شهور، 9 شهور، 12 شهرا، 18 شهرا)، إضافة إلى 3 جرعات بالحقن سولك (عند شهرين، 4 شهور، 6 شهور).

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان شلل الاطفال شلل الأطفال في مصر مرض شلل الأطفال

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