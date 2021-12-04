وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة توطين صناعة النقل.. هونج جين ووك: مصر تشهد نهضة بكافة المجالات.. وكامل الوزير يؤكد التطلع لمزيد من التعاون

وزير النقل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

كامل الوزير : القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر

السفير الكوري يشيد بالتقدم المصري في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر 90 مركزا.

واستعراض الجانبان مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في عدد من مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية .

في بداية اللقاء أشار الوزير إلى التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وأشاد السفير الكوري الجنوبي بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى التقدم المصري في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر 90 مركزا لتصبح في المركز ال 28 بدلا من المركز ال118 وفقاً لتصنيف التنافسية الدولية وان الشركات الكورية الجنوبية تتطلع الى الاستثمار في مجال النقل بمصر خاصة وان المناخ الاستثماري بمصر مناخ واعد بالإضافة إلى اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية الى زيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل .

وأفاد وزير النقل الى ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل بالتوازي الى جانب الاهتمام بجودة الطرق على التقدم في مجال السلامة على الطرق كما تنفذ عدد كبير من المشروعات لزيادة عوامل السلامة والأمان على كافة خطوط السكك الحديدية .

ثم استعرض الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، والممول من الجانب الكوري الجنوبي كما تم استعراض مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديدا لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، والذي يتم التعاون الاستثماري فيه بين الجانبين، وحيث تم وصول 15 قطارا من هذه الصفقة خلال الفترة الماضية، وسيتوالى وصول باقي القطارات تباعاً وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، بالإضافة إلى التعاون القائم في مشروع توريد وصيانة عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو، والتي تم توريدها جميعآ خلال الفترة الماضية .

ثم استعرض الجانبان التعاون التعاون المستقبلي في مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال السكة لخط الأقصر /السد العالي بطول 224 كم والجاري إنهاء كافة الإجراءات الخاصة به تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة القادمة خاصة مع أهميته الكبيرة في زيادة معدلات السلامة والأمان .

كما أكد الجانبان على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للانفاق وتحالف شركتي هيونداي الكورية الجنوبية والشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) خلال فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA2021 لتصنيع عدد 40 قطارا للخطين الثاني والثالث لمترو الانفاق بإجمالي 320عربة حيث أشار الفريق مهندس كامل الوزير، الى ان القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر وان هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال يمثل نقلة كبيرة في مجال التعاون المشترك خاصة وان الشركات الكورية الجنوبية قد سبق وقامت بإنشاء مصانع لها في بني سويف ( سامسونج – LG ) في إطار الجهود المشتركة لتوطين الصناعات بمصر .