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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| زيادة السلع التموينية من 35 إلى 100 نوع.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر.. وظائف خالية في وزارة التموين .. قرار جديد من الرقابة المالية بشأن شركات البورصة تحت التصفية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، كالتالي:

المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة

ينشر صدى البلد، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر ديسمبر الجاري، لمدة 5 أيام.

 

وظائف خالية في وزارة التموين.. آخر موعد الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة التموين، عبر موقعها على الإنترنت، عن عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في المديريات بعدد من المحافظات، موضحة أنّ طلبات شغل هذه الوظائف، تسلّم باليد، إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يوم 8 ديسمبر الجاري.

 

بشرى لأصحاب البطاقات التموينية.. زيادة السلع من 35 إلى 100 سلعة

أعلنت وزارة التموين، انتظام صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية منذ بداية الشهر الجاري حيث تفتح منافذ التموين التابعة أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة 8 صباحاً لبدء صرف مقررات الدعم لشهر ديسمبر.

 

مليار جنيه.. صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال نوفمبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.1%، والعرب على 10%، بعد استبعاد الصفقات.

 

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن شركات البورصة تحت التصفية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 201 لسنة 2021، بشأن تحديد المدة بين إجراء عمليات التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للشركات تحت التصفية وإتمام تسويتها.

 

خطوة بخطوة | كيف تبدأ الاستثمار في البورصة وتتجنب الخسارة؟ ..فيديو

 

السلع التموينية المالية مرتبات ديسمبر العاملين بالدولة الرقابة المالية

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