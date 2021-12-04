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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين للنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالي كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقي المبلغ المالي قيمة تلك البضائع على دفعات

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان وسيدة باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية .

وتبين إستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات ، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.

بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع عاطلان- مقيــمان بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللإزمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين ، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

كما أضافوا بإرتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8,060,000 مليون جنيه).

أضافا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتان المضبوطتان بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع ، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهما والهاربة بالنصب عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الأخيرة.

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