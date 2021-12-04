الصحة العالمية تؤكد: التعامل مع المتحور الجديد هو التأهب وليس الذعر

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، الصحة العالمية تتوقع أن يصبح متحور أوميكرون هو السائد عالمياً.

ووفقا للتقرير، أكدت منظمة الصحة العالمية بعدم وجود وفيات خاصة بمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن بيانات المتحور الجديد لكورونا أظهرت أنه أكثر عدوى بثلاث مرات من متحورى “ألفا” و"دلتا".

ودعت منظمة الصحة، مصنعي اللقاحات لإنتاج لقاح عالمي موحد كونه الحل الأفضل للتخلص من وباء كورونا، كما أكدت على أن التعامل الصحيح مع هذا المتحور الجديد هو التأهب والحذر وليس الذعر.

وفي سياق أخر، حذر الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وعضو الفريق العلمي لجامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، من زيادة حالات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء.



وقال : "من المتوقع في فصل الشتاء مع انتشار أي من السلالات سواء دلتا أو ألفا أو أوميكرون زيادة الحالات".



وأضاف: " لا يوجد نتيجة قاطعة حول فهم متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، متابعا: "نأمل أن تكون لقاحات كورونا قادرة على مواجهة متحور الفيروس "أوميكرون"".