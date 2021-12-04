عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية تؤكد: التعامل مع المتحور الجديد هو التأهب وليس الذعر

الصحة العالمية
الصحة العالمية

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، الصحة العالمية تتوقع أن يصبح متحور أوميكرون هو السائد عالمياً.

ووفقا للتقرير، أكدت منظمة الصحة العالمية بعدم وجود وفيات خاصة بمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن بيانات المتحور الجديد لكورونا أظهرت أنه أكثر عدوى بثلاث مرات من متحورى “ألفا” و"دلتا".

ودعت منظمة الصحة، مصنعي اللقاحات لإنتاج لقاح عالمي موحد كونه الحل الأفضل للتخلص من وباء كورونا، كما أكدت على أن التعامل الصحيح مع هذا المتحور الجديد هو التأهب والحذر وليس الذعر.

وفي سياق أخر، حذر الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وعضو الفريق العلمي لجامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، من زيادة حالات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء.


وقال : "من المتوقع في فصل الشتاء مع انتشار أي من السلالات سواء دلتا أو ألفا أو أوميكرون زيادة الحالات".


وأضاف: " لا يوجد نتيجة قاطعة حول فهم متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، متابعا: "نأمل أن تكون لقاحات كورونا قادرة على مواجهة متحور الفيروس "أوميكرون"".

الصحة العالمية متحور اوميكرون المتحور الجديد لكورونا متحورى “ألفا” و دلتا

ترشيحاتنا

نشرة الأخبار.. هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر؟.. مباريات اليوم أبرزها مصر والسودان وولفرهامبتون مع ليفربول

تقرير أوزان .. إجراء صارم من كارتيرون ضد لاعبي الزمالك فى الدوري

سجد لله ولم يقم .. شاهد لحظة وفاة نجم الإسماعيلي الأسبق أدهم السلحدار | فيديو

نشوى مصطفى تسخر من تأثر الفن بالتريند: ربنا هيحاسبنا

صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

بكاء وخيانة وإجهاض وإدمان.. بـ7 تصريحات سمية الألفي تتصدر السوشيال ميديا

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

مدارس القاهرة تمنع هؤلاء من الدخول بداية من اليوم

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

طقس السبت مضطرب.. هذه المناطق مرشحة لسقوط الأمطار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ