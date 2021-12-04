المصري: الفريق تأثر بعد قرار إقامة مباراة فريقه أمام ريفرز يونايتد النيجيري بدون جمهور

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي أن فريقه تأثر بالسلب بعد قرار إقامة مباراة فريقه أمام ريفرز يونايتد النيجيري بدون حضور جماهيري في إياب دور الـ32 الإضافي في بطولة كأس الكونفدرالية.



وقال هاشم عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن المصري لديه جماهير متحمسة وعاشقة لكرة القدم.



وأوضح أن المصري يعاني إصابة بعض العناصر المهمة على رأسها حسن علي وإسلام عطية وكريم العراقي مؤكداً أن الفريق البورسعيدي لو كان بمقدوره المشاركة بصفقات جديدة في هذه المرحلة لتحسن الأمر بصورة كبيرة.



وأشار إلى أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية لا يقصر في إدارة شئون الفريق وأنهى الأزمة المالية وصرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ 5 أشهر بعدما تبرع حلبية بمبلغ 5 ملايين جنيه من جيبه الخاص.