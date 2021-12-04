لمواليد اليوم من برج القوس 4 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

يسجل هذا اليوم كسوفا للشمس في برج القوس الى جانب القمر الجديد يالذي لا يزال يتنقل في برج القوس الناري ولا تزال الاجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس..



مواليد اليوم السبت 4 كانون الاول ديسمبر القوس

انطلاقة عام مميز وسكون بانتظارك ايضًا مفاجآت سارة ومصادفات مدهشة لكن التغير في المعطيات سيكون تدريجيًا وليس فُجائيًا، فكن صبورًا ومتفائلاً تتقدّم نحو النجاح والازدهار.

كذلك سوف تهتم بتصحيح بعض المواقف والعلاقات التي تدهورت مؤخرًا. تنشغل بتقريب وجهات النظر وتعمل على ملف اداري او قانوني ملحّ وتطرح تساؤلات حول بعض المصاريف كما يناسبك تكثيف الاتصالات والمثابرة حين تكون الظروف اكثر سهولة وتعاطفًا معك. لكن هذا لا يمنع من ضرورة المجاملة وممارسة بعض الدبلوماسية في مختلف معاملاتك



مواليد اليوم السبت 4 كانون الاول ديسمبرمن برج القوس



مولود اليوم من برج القوس اجتماعي بطبعه والابتسامة البشوشة لا تفارقه حتى عند التعرض لأذى، ومن الصفات المعهودة فيه أيضا الرغبة في الاستكشاف والتعرف على خفايا الأمور، فإذا لاحظت اهتمامه بأمور قد تبدو تافهة في نظرك فلا تعلقي وامنحيه الفرصة لإشباع فضوله.

حاولي أيضا مجاراته في نهمه للمعرفة والاطلاع وراعي حبه الشديد للقراءة واجعلي هديته في أي مناسبة شخصية أو أسرية كتابا يتناول أحد المباحث التي تهمه، خاصة الأعمال الأدبية التي تتوغل داخل العمق الإنساني وتحاول فك شفرة الطبيعة البشرية.

قد يختفي صديقك دون إنذار لفترات طويلة، فلا تتعجبي فرغبته في إشباع نهمه للمعرفة تنقله بعيدا إلى آفاق من الصعب عليك اللحاق به إليها، لكن لا تنزعجي فهو لن يتخلى عن علاقتكما بسهولة.