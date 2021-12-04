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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والزراعة في جولة بالغربية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، اليوم السبت، المجزر النصف آلي بشبشير الحصة مركز طنطا، بتكلفة تصل إلى 76 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، الدكتور خالد أبو شادى مدير مديرية الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

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ويستمع وزيري التنمية المحلية والزراعة، إلى عرض يقدمه الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حول المشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله.

وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر 70 رأس في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزَي طنطا والمحلة من اللحوم، كما أن المجزر مصمم على إمكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من فضلات وروث الحيوانات في إنتاج البيوجاز.

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ويشمل برنامج الزيارة، قيام وزيري التنمية والزراعة بوضع حجر الأساس لمجمع إداري وطبي في البوريفاج بمدينة طنطا، يعقبها تفقد أعمال التطوير  بمحيط مسجد السيد البدوي بطنطا، ثم يتوجه الوزراء ومرافقوهم لزيارة أعمال تطوير الكورنيش بطنطا.

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