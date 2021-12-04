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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يهنئ شقيقه بعيد ميلاده ويمازحه على انستجرام

صدى البلد

هنأ الفنان أحمد فهمي، شقيقه الفنان كريم فهمي، بمناسبة عيد ميلاده، وشارك صوره له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “كل سنة و انت طيب يا نجم النجوم .. معلش متاخرة فرق التوقيت بس القاهرة و الرياض 😂”. 
 

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تصريحات كريم فهمي

حل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى، ضيفين في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON.

 

وتحدث فهمي عن مهنته الأساسية كطبيب أسنان، موضحا أنه لا ينوي الرجوع للعمل كطبيب مرة أخري لأسباب كثيرة.

 

وأوضح كريم فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة،:" في بداية عملت تحت أطباء لاكتساب خبرة في المجال الطبي ومن ثم قمت بفتح عيادة خاصة في أحد المناطق الشعبية وبعدها منطقة أرقي".

 

وتابع:" قررت الابتعاد عن مهنة طب الاسنان لأسباب كثيرة من ضمنها أني لم أعد أركز بشكل كافي سواء في التأليف والتمثيل، وسبب آخر هو ان الناس بتيجي العيادة تهزر وعاوزين نتصور معاك يافنان والكلام ده لذلك فضلت غلق العيادة".  

احمد فهمي كريم فهمي

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