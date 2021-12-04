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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يرفع قيود السفر عن أرملة القذافي وابنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن موقع مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه، في خطوة إنسانية استثنائية.

وجاء في البيان الذي نقلته قناة "روسيا اليوم": "يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في عمان".

وأضاف: "تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة".

ويتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية بشرط أن "يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة".

ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.

وتم رفع قيود السفر على أرملة القذافي وأبنائه لمدة 6 أشهر في يونيو الماضي، حيث كان من المفترض عودة حظر سفرهم اعتبارا من الـ30 من نوفمبر الماضي.
 

روسيا عمان مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي عائشة القذافي معمر القذافي الأمن الدولي

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