اخبار الفن : مصطفى فهمى مطلوب للتحقيق بسبب طليقته .. وإصابة زوجة وابنة صلاح عبد الله بـ كورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

غابت الفنانة سمية الألفي على مدار السنوات الماضية عن الأعلام ، ولكن بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني تصدرت مؤشر البحث جوجل، و فى السطور التالية نكشف أبرز ما قالته سمية الألفي عن زوجها الراحل فاروق الفيشاوي وغيرها من الأسرار.

ارض الفنان أحمد فلوكس قرارات نقابة المهن الموسيقية، حول منع مطربي المهرجانات، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد فلوكس: “لما كتبت بوست نجيب و هاني شاكر ... هايطلعوا بره و هايشتغلوا و اسمهم مصرين .. فا بدل ما تمنعوا ... جمعهم و قومهم و وجهم صح و استخدمهم لارسال رساله هادفعه لجمهوهم الكبير و ارتفع بيهم هما و جمهورهم لدرجه صحيحه لكن طبعا لان كل النقابات ناس لا تصلح و عباره عن ميغا للانتفاع و استاذ هاني ماشاء الله فاكر الرياسه هي المنع و الشطب و اللي تاحتوا الحقيقه حاجه يعني ولا ليها علاقه باي حاجه غير الانتفاع و ده كله حال اغلب النقابات”.

كشف الفنان صلاح عبد الله عن سلبية مسحته الخاصة بفيروس كورونا ، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وعلق صلاح عبد الله قائلا : أنا سلبي وسبحان الله وصلنا للزمن اللي فيه الواحد يبقى فرحان إنه سلبي شكراً لحبكم ودعواتكم.

فؤجيء جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية بتسريب اغنية جديدة من البومها تحمل اسم قماص ، وذلك بعد أيام من تسريب اغنيه أخري من البومها الجديد حملت اسم ملكش مكان .

ويأتي هذا بعد أن قامت شركة روتانا بطرح اغنيه واحدة فقط من اليوم شيرين عبد الوهاب بشكل رسمي وحملت اسم " كلها غيرانه " وقد حققت الأغنية ما يقرب من 5ميلون مشاهدة في 3 أيام فقط .

كشف فاتن موسي طليقة الفنان مصطفي فهمي عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام ، عن خضوع الأخير الي جلسه تحقيق .

وعلقت فاتن موسي قائلة : ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر.

كشف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال نتائج التحقيق معه اليوم من قبل نقابة المهن الموسيقية بالتهم المقدمة إليه بالإساءة لمصر، وذلك بمشاركة فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا وف انتظار البيان ☝🏻”.

أكد الفنان محمد ممدوح انه لم يتعاقد حتى الأن على المشاركة فى بطولة أى عمل درامى يعرض خلال شهر رمضان القام لعام 2022 .

وتابع محمد ممدوح فى تصريحات مصورة لـ كاميرا صدى البلد ، حتى الأن لا يوجد عمل درامى تعاقدت عليه لـ شهر رمضان القادن، ولكنى اواصل تصوير فيلم “ السرب ”، والذى يشارك في بطولته أحمد السقا وعدد كبير من الفنانين .