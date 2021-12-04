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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"ربنا يخليلنا الريس".. حياة كريمة تستجيب لمطالب أسرة بالمنوفية وتمنحها شقة وجهاز عروسة | فيديو

أسرة قرية شما بالمنوفية
أسرة قرية " شما " بالمنوفية

استجابت مؤسسة " حياة كريمة " لطلبات أحد مواطنين قرية " شما " بالمنوفية ، والتي زارتها قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنحت مؤسسة "حياة كريمة“ له شقة متكاملة التشطيب وسلمته عقد ملكية الشقة ، كما ارسلت له عربية كبيرة محملة بجهاز لبناته الاثنين ، حيث كان طلبه الثاني من ”إنتصار السيسي" جهاز لبناته العرائس.

وانهالت زغاريد أهل القرية، والتهاني بين الأهل ، وقالت الأب لمسؤولي " حياة كريمة " بعد استلامه لعقد الشقة : " الله يباركلها هي والريس يارب " .

وقالت زوجة المواطن وأم العرائس  : " ربنا يخليلنا سيادة الريس وكرم سيادة الريس ويخليهم للغلابة اللي زينا ".

حياة كريمة انتصار السيسى توك شو قرية شما عبد الفتاح السيسي

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