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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية وفلسطين يبحثان عن الفوز الأول في بطولة كأس العرب

صدى البلد

يسعى المنتخب السعودي لتعويض خسارته أمام نظيره الأردني في الجولة الماضية من منافسات بطولة كأس العرب 2021، وتحقيق الانتصار أمام نظيره الفلسطيني، اليوم، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

ويأمل الفرنسي لورينت بونادي مدرب الأخضر في كأس العرب أن يظهر فريقه في مواجهة فلسطين بشكل مميز بعد الظهور الباهت أمام المنتخب الأردني والذي كلفه الخسارة 0-1 في المباراة الافتتاحية.

ولا يملك المنتخب السعودي سوى الانتصار في المواجهة أمام نظيره الفلسطيني من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة التي يتصدرها المنتخب المغربي برصيد 3 نقاط بعد انتصاره على فلسطين 4-0 في الجولة الأولى.

ويفتقد المنتخب السعودي، في هذه المواجهة المدافع خليفة الدوسري للإيقاف، بعد طرده في مباراة الأردن.

وبين المدرب الفرنسي أن المنتخب السعودي لديه فريق شاب أعمارهم أقل من 23 عاماً والخسارة في المباراة الماضية كانت تجربة ليتحسن الأداء في مواجهة فلسطين.

في الجانب الآخر، يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تعويض خسارته الثقيلة في المباراة الأولى أمام المغرب 0-4 وتسجيل انتصاره الأول للمحافظة على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني، ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب فلسطين.

المنتخب السعودي كأس العرب المنتخب المغربي منتخب فلسطين لورينت بونادي المنتخب الأردني

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