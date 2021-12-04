كنت بشوف على التلفزيون مش بصدق .. حياة كريمة تستجيب للست " سماح " وتوفر جهاز لابنتها | فيديو

استمعت السيدة انتصار السيسي لمشكلة السيدة " سماح " وهي إحدى مواطنات قرية " شما " بمحافظة المنوفية ، وقالت لها :" أنا جوزي عنده جلطة ومش بيعرف يشتغل انا عاوز أي مصدر رزق لعيالي .. وبنتي عاوزة تتجهز .. رفضت ثلاثة عرسان بسبب اني مش عارفة اجهزها".

واستجابت مؤسسة " حياة كريمة " لمطالب المواطنة " سماح " وجهزت أبنتها وسعدتها في توفير مصدر للرزق، وكان رد فعلها كالتالي : " الناس دي حسة بالطبقة التعبانة وكنت بشوف الكلام ده في التلفزيون ومكنتش بصدق".

وانهالت الزغاريد والتهاني بين أهل القرية ، وسط فرحة عارمة بتوفير جهاز عروسة للسيدة " سماح".