بإطلالة عصرية .. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة زوجها.

تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بنطلون أسود مما منحها إطلالة بسيطة.

لم تتكلف أيتن عامر في ارتجاء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.



ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ايتن عبر حسابها على فيسبوك: "مظهر عام و قواعد خاصة بالنقابة اللى هى أيه يا جماعة لازم توضيح مفصل.