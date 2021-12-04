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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستضيف 4 دول أفريقية للتعاون في النهوض بالمشروعات الصغيرة 

صدى البلد

أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية يعد من أهم أولويات عمل الحكومة المصرية في المرحلة الحالية. ويأتى تنفيذا للتوجهات الرئاسية التى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى بين دول القارة ومصر. وأضافت أن هذا التعاون يقوم على نقل التجربة المصرية في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية وإتاحة سبل التمويل الميسر والخدمات الفنية والتسويقية لأصحاب هذه المشروعات وتنمية مهاراتهم التصنيعية والتشغيلية وكذلك دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية من المنتجات المصرية والعمل على تلبيتها.

جاء ذلك بمناسبة قيام وفد يضم ممثلى أربع مؤسسات تنموية من دول الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار وجزر القمر بزيارة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعرف على تجربة الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة خاصة في مجال التمويل الإسلامي حيث قامت المؤسسات المشاركة بالاطلاع على نماذج للمشروعات الناجحة التي نفذها الجهاز بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال مشروع دعم تشغيل الشباب Yes Egypt والذى تم من خلاله تمويل  2555 مشروعا بإجمالي  قدره 906 مليون جنيه ساهمت في توفير ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل. وقد قام الوفد بزيارة أحد المشروعات الناجحة التي نفذها الجهاز بالتعاون مع شركة مصر الخير في مجال تنمية الثروة الحيوانية من خلال مشروع أرض الخير الذى تم من خلاله تمويل ما يزيد على 1800 عميل بمحافظات الوادى الجديد وأسيوط ومدينة الطور بجنوب سيناء والواحات البحرية بالجيزة.

كما استقبل فرع الجهاز بمحافظة القليوبية وفد المؤسسات التنموية الأفريقية حيث تم اطلاعهم على آليات عمل الجهاز وتجربته في تنفيذ الشباك الواحد لمساعدة العملاء فى استخراج كافة المستندات الضرورية لإقامة مشروعاتهم. واختتم الوفد زيارته بالتعرف على مختلف الأنشطة التي ينفذها الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتناسب مع احتياجات العملاء المتعددة بالإضافة إلى الخدمات غير المالية والتي تتضمن الدورات التدريبية الخاصة بنشر فكر العمل الحر والدورات المتخصصة فى الحرف اليدوية والتراثية ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم بالإضافة إلى المشروعات التي ينفذها الجهاز في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لتوفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

الحكومة المصرية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وزيرة التجارة والصناعة القارة الافريقية التعاون الاقتصادى

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