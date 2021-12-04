عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بُروتوكول تعاون بين الإسكان الاجتماعي وتمويل المساكن لإتاحة وحدات لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالوادي الجديد

صدى البلد

وقعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  والمهندس علي حسن محمد، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بُروتوكول تعاون مشترك بهدف إتاحة وحدات سكنية بمشروع “درة الوادي” في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في حضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو طرح وتسويق الوحدات السكنية موضع البروتوكول، وذلك من خلال إعداد كراسات الشروط لكل إعلان بالتنسيق مع صندوق تمويل المساكن متضمنة الضوابط والاشتراطات العامة والمستندات المطلوبة وآلية التقديم على الموقع الإلكتروني، وأساليب الحجز والسداد.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق سوف يقوم بمتابعة إجراءات الحجز الإلكتروني من قبل العملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات، مع دراسة طلباتهم والتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على الوحدة السكنية، مع توزيع الطلبات المقبولة مبدئيًا على البنوك الممولة للوحدات لإجراء الدراسة الميدانية والائتمانية، لإتاحة التمويل العقاري اللازم للعملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات السكنية، والتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على هذه الوحدات، مع التنسيق مع صندوق تمويل المساكن بشأن تخصيص هذه الوحدات السكنية للعملاء المقبولين وفقًا للشروط والضوابط المقررة والمعمول بها لديهم.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الوحدات السكنية موضع البروتوكول سوف تخضع لمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في جلسته المنعقدة في 13 يوليو 2021، للعملاء منخفضي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط بفائدة 3% متناقصة ولمدة أقصاها 30 عامًا، وذلك وفقًا لعدة شروط أبرزها: أن يكون العميل مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من منخفضى الدخل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز مبلغ 4500 جنيه شهرياً للأعزب، ومبلغ  6 آلاف جنيه شهرياً للأسرة (الزوج/الزوجة /الأولاد القصر)، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من متوسطى الدخل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً  للأعزب ومبلغ 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، بالإضافة إلى أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري، وأن تكون استفادة العميل لوحدة سكنية واحدة فقط.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هذا البروتوكول جاء عقب توقيع بروتوكول تعاون، منذ عدة أيام، مع اللواء أركان حرب، محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة في عدة مدن بالمحافظة.

وأوضح المهندس علي حسن، أن البروتوكول يهدف لتوفير 507 وحدات سكنية بمشروع دُرة الوادي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمساحة 110 م2 للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقاري، وسيتم طرح الوحدات في إعلانات متتالية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لافتا إلى أنه سيتم طرح 160 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول، على أن يتم طرح الوحدات المتبقية تباعًا مع تحديد سعر الوحدات وفقًا لشروط كل إعلان.

وأشار رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه قريباً سوف يتم توفير جميع التفاصيل اللازمة حول هذه الوحدات ومواقعها ومستندات الحصول عليها، بما يساهم في عملية حجزها، وكذا تسجيل الوحدات بأسماء المستفيدين وقيد الرهن العقاري لصالح جهات التمويل فور سداد كامل الثمن للوحدة السكنية.
 

البنك المركزي الإسكان الاجتماعي الأسكان الوادى الجديد الوحدات السكنية

ترشيحاتنا

بعد اختراقها هواتف آيفون التابعة لـ وزارة الخارجية الأمريكية.. فضيحة كبرى لبائعة برامج التجسس الشهيرة

مروان حمدي يقود هجوم المنتخب أمام السودان في كأس العرب

صحيفة: هذا هو ثمن استقالة قرداحي

تنمية الصادرات: الانتهاء من تدريب 36 شركة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية

غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

السعودية.. الجرعة الثالثة شرط دخول المنشآت العامة والسفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

شاهد.. جورج قرداحي يُعلن استقالته على الهواء.. تفاصيل

إحالة (عصابة ماما ) ببنك شهير بعد استيلائهم على أموال بالملايين للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ