غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق في بيلا 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنه تقرر توقف محطة مياه الجرن التابعة لمركز بيلا، عن العمل، لإجراء أعمال صيانة بالمحطة، غدًا الأحد، مما يترتب عليه قطع المياه عن قري «كفر العجمي - كفر قتة - الماريا» وتوابعها، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

وناشدت شركة المياه المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال الفترة المذكورة.

في سياق متصل، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة ليلاً للوردية الثالثة بشوارع المدينة، والتي قامت بحملة نظافة لرفع كفاءة النظافة بحي جنوب وحى شمال لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة.

جاء ذلك تحت إشراف نائب رئيس مدينة دسوق لشئون النظافة محاسب أحمد سلطان، بحضور رئيس شمال، أشرف داود، رئيس حي جنوب فريد حلمى، وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.

يأتي ذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.