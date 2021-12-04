البابا فرنسيس يرتب لنقل 50 مهاجرا من قبرص إلى إيطاليا

أعلنت قبرص أن 50 مهاجرا سيغادرونها في إطار مبادرة من البابا فرنسيس، تواكب زيارته للجزيرة الواقعة في شرق المتوسط.

وقالت وزارة الداخلية القبرصية إن "بين الخمسين شخصا، اثنين عالقين منذ خمسة أشهر في المنطقة المحرمة الفاصلة بين شطري الجزيرة"، وفقا لقناة “روسيا اليوم”.

وأضافت: "هذا العمل الرمزي اعتراف بالصعوبات التي تواجهها قبرص من تدفق متزايد للمهاجرين عليها عبر "الخط الأخضر"، مشيرة إلى خط التقسيم.

وقال مسئولو السجون في قبرص إن بين المهاجرين الخمسين الذين اختيروا لنقلهم من الجزيرة عشرة دخلوا السجن لدخولهم البلاد بالطريق غير القانوني.

وذكرت "رويترز" نقلا عن مصدر في الفاتيكان مؤخرا أن المهاجرين الخمسين سينقلون إلى إيطاليا بعد سفر البابا، لكن المرجح أنهم لن يغادروا قبرص قبل عيد الميلاد لأسباب "لوجستية".

