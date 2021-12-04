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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة الكاتب الصحفي هاني رسلان

الدكتور هاني رسلان
الدكتور هاني رسلان

 توفي منذ قليل الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون  العربية والإفريقية  ، متأثراً بفيروس كورونا  . 

 ويعد الراحل ، المؤسس و الرئيس السابق لوحدة دراسات السودان و حوض النيل‏ لدى ‏الأهرام -كما شغل منصب  ‏‏رئيس تحرير مجلة "رؤى مصرية"‏ .

وعمل الراحل ‏‏مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية‏ لدى ‏الأهرام

 ونعي الكاتب الصحفي عزت إبراهيم ، رئيس تحرير الأهرام  “ ويكلي “  وفاة الراحل من خلال بوست له عبر صفحته الرسمية قائلاً ” رحيل صادم لواحد من الشخصيات الفريدة النقية المحبة للجميع ولوطنه.. الأستاذ هاني رسلان الخبير في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في ذمة الله بعد صراع مع الفيروس اللعين .. البقاء لله وتعازينا لأسرته وأصدقائه ومحبيه ” 

هاني رسلان السياسية رؤى مصرية الأهرام ويكلي

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