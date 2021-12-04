عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور محافظ الغربية

وزيرا التنمية المحلية والزراعة يفتتحان مجزر بشبشير الحصة بتكلفة 53 مليون جنيه

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يفتتحان المجزر النص الى

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المجزر النصف آلي بشبشير الحصة بطنطا وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير والدكتور طارق رحمي إلي شرح تفصيلي من القائمين عَلِي عملية إنشاء  المجزر حول مكوناته وآلية عمله والذي تبلغ تكلفته حوالي 53 مليون جنيه، والذي يهدف إلى ذبح ٢٠ رأس ماشية و ٥٠ رأس أغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة ومقام عَلِي مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

و يشتمل المجزر على 3 عنابر للذبح ،(العنبر الأول : عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ، وعنبرين آخرين : وهي عنابر يدوية تبلغ طاقتها الاستيعابية (20 رأس ماشية / ساعة ، 50 رأس أغنام / ساعة ) لكل عنبر ، محطة معالجة سعة ( 100 م3 / يوم ) ومحطة تدوير مخلفات المجزر لإنتاج العلف ( كوكر ) 3 طن ، كما يشمل المجزر مبنى إدارى ( معمل، خزينة أختام ) ، مبنى خدمات وأمن (غرفة أمن، غرفة عمال  ،غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء ) ، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3 ، خزان مياه احتياطي سعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات ( كارنتينه ) لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم ، وأشار القصير إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء علي الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري .

ًوقال السيد القصير أن أبرز ما يتميز به مشروع المجزر النصف آلي بشبشير أنه سيتم الاستفادة من مخلفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيله ،وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلاً من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات .

ومن جانبه، قال الدكتور طارق رحمي ان المجزر الجديد سيساعد في الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك في إطار سعي المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

وأضاف رحمي أنه سيتم استغلال أرض المجزر القديم لإقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

66a2f46d-7d82-4507-9ff7-9b6f859d5b9b
66a2f46d-7d82-4507-9ff7-9b6f859d5b9b
f24bd549-7c0e-4911-9787-12e3e2452e9a
f24bd549-7c0e-4911-9787-12e3e2452e9a
2f350ad2-5bf0-40d2-a305-f9f2b4532ceb
2f350ad2-5bf0-40d2-a305-f9f2b4532ceb
847aa14c-9bf2-454e-a6f0-9902c96cb5e1
847aa14c-9bf2-454e-a6f0-9902c96cb5e1
1f7f7da2-2542-46f3-a162-329864ea39d3 - Copy
1f7f7da2-2542-46f3-a162-329864ea39d3 - Copy
659fc78c-ed6a-4d36-a2d0-ba2225b2d5bf - Copy
659fc78c-ed6a-4d36-a2d0-ba2225b2d5bf - Copy
5bb24b69-faba-4c68-83f3-fa7ed8a215a2
5bb24b69-faba-4c68-83f3-fa7ed8a215a2
9e464e6a-1e53-4c36-a877-1c78263771fc - Copy
9e464e6a-1e53-4c36-a877-1c78263771fc - Copy
التنمية المحلية الزراعة محافظ الغربية المجزر النصف آلي بشبشير الحصة طنطا

موضوعات متعلقة

شعراوى: صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقروض حوالى 13 مليون جنيه.. محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات.. المرأة نفذت 776 مشروعا بنسبة تزيد على 68,7% 

شعراوى : نسعى لتوفير فرص عمل جديدة بمختلف المحافظات للنهوض بقرى الريف

ترشيحاتنا

عمرو الليثي عرض حالته..دار إيواء بالزقازيق تحتضن الطفل محمود بعدما تخلت عن والدته

هنية: في قبضتنا أربعة جنود إسرائيليين لن يروا النور إلا بشرط

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. تحرك تشريعي لتقنين العمالة المنزلية

رجل يحقق خسائر بـ مليون دولار بسبب ثعابين

التصديرى للمستلزمات الطبية : نعمل على تطبيق الاعتراف المتبادل وإنشاء 150 مصنع بإفريقيا في مجال الدواء

حكم استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة.. دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

قبل انطلاقها بساعات.. 15 تصريحا من وزير التعليم عن امتحانات رابعة ابتدائي

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادثي انقلاب بطرق المنيا

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ