الرنجة والتونة نستوردها أم إنتاج محلى ؟ .. الثروة السمكية ترد

قال عماد وصفى ، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة الثروة السمكية ، إن وضع قطاع الاستزراع السمكى فى مصر مطمئن للغاية وتم الوصول للاكتفاء الذاتى لافتا إلى أن خطة الدولة المصرية حاليا تسير بالتوازى مع الاستزراع والمصادر الطبيعية من البحيرات .



وأشار عماد وصفى ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،إلى أنه جار تطوير بحيرتى المنزلة ، البردويل ويتم عمل عمليات تكريك وتعميق إنشاء قنوات شعاعية .

وأوضح عماد وصفى لتحسين جودة المياه فى بحيرتى قارون ، مريوط وتجهيزها وتطويرها بالإضافة لمعالجة المصادر التى تتنج مصادر للتلوث لإفراز منتج سمكى جيد ، لافتا إلى أن تحقيق اكتفاء ذاتى من الأسماك بإجمالى 2 مليون طن .



وتابع عماد وصفى ، إلى أن الأسماك القليلة التى يتم استيرادها من الخارج حاليا ومنها الرنجة ، السالمون ، التونة ولكن وضعنا السمكى حاليا جيد ومطمئن ، مشيرا إلى أن عمل المزارع السمكية تتطلب قربها من مصادر مياه ، قريبة من البحيرات ومنها ساحل البحر الأبيض فى كفر الشيخ ، بورسعيد ، قناة السويس .

