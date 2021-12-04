الأوقاف تبدأ أول يوم عمل في العاصمة الإدارية

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم السبت ، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي ، في أول يوم عمل بالمقر الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وخلال الاجتماع، أكد وزير الأوقاف، أن الجمهورية الجديدة انطلاقة غير مسبوقة في البناء والتعمير ، وأن العاصمة الإدارية هي أيقونة العواصم العصرية ، ونفخر بهذا المنجز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرًا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية عبور عظيم نحو الجمهورية الجديدة ، وأن وزارة الأوقاف تخطو خطوات جادة نحو عالم الرقمنة استعدادًا للنقل إلى العاصمة في مختلف المجالات الإدارية والعلمية ، وتستعد بكل جدية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأهيل كوادرها الإدارية بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية.

كما يتم تدريب الأئمة والواعظات والإداريين على أحدث برامج الحاسب الآلي ، وقد بلغ عدد الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر حتى الآن (747) خريجًا ما بين إمام وواعظة وإداري.



وعلى مستوى المديريات الإقليمية تم تنفيذ (70) دورة في السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني لعدد (33447) إمامًا وإداريًّا نظريًّا وتطبيقيًّا من خلال الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأهمية وخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ؛ مشيرًا معاليه إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، وقنوات اليوتيوب ، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ، ومنصة الأوقاف العلمية.



كما أطلقت وزارة الأوقاف (28) موقعًا وصفحة وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها ، بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني وهي على النحو التالي:

أولًا : الصفحات التابعة لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)

1. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية :

https://www.facebook.com/AwkafOnline

2. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف :

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa

3. صفحة الإعجاز الرباني في الكون :

https://www.facebook.com/e3jazk

4. الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية :

https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg

5. صفحة أطفالنا

https://www.facebook.com/atfalna2030/

6. صفحة وعي

https://www.facebook.com/waa33y

7. الصفحة الرسمية لأكاديمية الأوقاف الدولية

https://www.facebook.com/awkafacademy

8. الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية

https://www.facebook.com/hayatelawqaf/

9. الصفحة الرسمية لمستشفى الدعاة

https://www.facebook.com/AlDoahHospital/

10. صفحة مجلة الفردوس

https://www.facebook.com/2019mag/

11. صفحة عشاق اللغة العربية

https://www.facebook.com/108162944813143

12. صفحة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

https://www.facebook.com/Watania.awka/

13. صفحة محبي العالم الجليل أ.د/ محمد مختار جمعة

https://www.facebook.com/mokhtargomaalovers

ثانيًا : المواقع التابعة لوزارة الأوقاف

14. الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين)

https://ar.awkafonline.com/

15. الموقع الرسمي لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة

https://www.almokhtarone.com/

16. الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

http://islamic-council.net/

17. الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية

http://power-drilling.com/demo/

18. الموقع الرسمي لأكاديمية الأوقاف الدولية

http://awkafacademy.com/

19. الموقع الرسمي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

http://el-mahmoudia.com/

ثالثًا : القنوات التابعة لوزارة الأوقاف على (يوتيوب)

20. قناة منبر التجديد

https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ

21. قناة وزير الأوقاف (Dr.MokhtarGomaa)

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

22. قناة وزير الأوقاف (د.محمد مختار جمعة)

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

رابعًا : الصفحات الرسمية على (تويتر / انستجرام)

23. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف (تويتر)

https://twitter.com/AwkafOnline

24. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف (تويتر)

https://twitter.com/drmokhtargomaa?s=08

25. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف (انستجرام)

https://www.instagram.com/drmokhtargomaa/

خامسًا : القنوات الصوتية

26. ساوند كلاود

https://soundcloud.com/awkafonline

27. تليجرام

https://t.me/awlaf

سادسًا : التطبيقات الإلكترونية

28. تطبيق وعي لأجهزة الأندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.mohamedking3785.AwkafLibrary



وفي مجال التأليف والترجمة والنشر الإلكتروني فقد أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تحرص على إتاحة الإصدارات العلمية التي تصدرها وزارة الأوقاف مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلكترونيَّا عبر موقعها الرسمي وقد بلغت إصدارات الأوقاف حتى تاريخه (285) مؤلفًا ومترجمًا ، تتصدرها سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، وسلسلة (رؤية) للنشء ، وسلسلة (رؤية) المترجمة للغات الأجنبية المختلفة ، وجميع هذه الإصدارات متاحة إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف المصرية.



وقد حرص وزير الأوقاف، على اصطحاب نخبة من الأئمة والواعظات للوقوف على منجزات الدولة المصرية ، حيث شرح لهم جميعًا ما تقوم به الدولة من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات.

وزير الأوقاف يعقد اجتماع مع إدارة التحول الرقمي