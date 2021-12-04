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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سويسرا ترفع قيود السفر المفروضة على القادمين من مصر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت سويسرا، اليوم السبت، أنها سترفع قيود الحجر الصحي على المسافرين من مصر وبريطانيا وملاوي وهولندا.

 

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن سويسرا قررت إعفاء القادمين من مصر من الحجر الصحي لمدة 10 أيام، بعد أن فرضت هذه القيود في 27 نوفمبر المقبل، وسط مخاوف من تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

 

ولفتت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إلى أن قرار إعفاء القادمين من مصر من الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم.

 

وبحسب الصحيفة، فإن سويسرا بذلك لم تعد تلزم المسافرين القادمين من الخارج من الخضوع للحجر الصحي الإلزامي.

 

وقال المجلس الفيدرالي السويسري في بيان، إنه يتوجب على جميع القادمين إلى سويسرا إجراء فحص كورونا وتحمل تكلفته.

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