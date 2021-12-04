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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زياش يقود هجوم تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.. بعد قليل

زياش
زياش

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف مساءً، على استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، ونقطتين عن ليفربول الثالث.

 

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

إدوارد ميندي - أندرياس كريستينسن - تياجو سيلفا -  أنتونيو روديجر - رييس جاميس - روبن لوفتوس تشيك - جورجينهو - ماركوس الونسو - حكيم زيياش - ماسون مونت - كاي هافيرتز.

 

وينتظر كل من مانشستر سيتي وليفربول، تعثر تشيلسي، أمام وست هام لخطف الصدارة.

 

أما الفريق اللندني وست هام يونايتد فيأتي في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 24 نقطة.

 

ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم، للحفاظ على صدارته، أمام فريق وست هام المتوهج بقيادة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، والذي يقدم مستويات رائعة منذ بداية هذا الموسم.

 

في المقابل يأمل وست هام في مواصلى مطاردة الكبار هذا الموسم، بعدما ألحق بليفربول أول هزيمة

والوحيدة هذا الموسم، بالفوز عليه 3-2، كما أطاح بمانشستر سيتي و اليونايتد، من بطولة كأس الرابطة.

توماس توخيل تشيلسي وست هام يونايتد الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

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