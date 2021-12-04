عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مستريح العبور أوهم ضحاياه بتخصيص محلات وأراض لهم

صدى البلد

أمرت نيابة العبور بحبس شخص 4 أيام بتهمة النصب على آخرين، وإيهامهما بقدرته على تخصيص محال وأراض لهما بمدينة العبور، حيث استولى على أموالهما، ولم يخصص لهما شيئا، وتهرب من رد الأموال التي حصل عليها منهما.


وتلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من شخصين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بقدرته على تخصيص قطعة أرض ومحلات تجارية لهما من جهاز المدينة.


وتم إخطار مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العبور. 


حيث قام المتهم  بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بأن لديه علاقات وثيقة بالمسئولين بجهاز المدينة "على خلاف الحقيقة" وقدرته على تخصيص ثلاث محلات لأحدهما وقطعة أرض صناعية للآخر وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما كمقدمات حجز  إلا أنه لم يفى بما وعد وتهرب منهما وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العبور مدينة العبور القليوبية محافظة القليوبية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

ضبط 3.5 طن أسمدة مجهول المصدر فى القليوبية

حبس 27 متهما بحيازة مواد مخدرة في القليوبية

تحرير 2991 مخالفة مرورية فى القليوبية

حبس 5 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة فى القليوبية

ترشيحاتنا

كأس العرب.. المغرب يقسو على الأردن برباعية وتتأهل إلى ربع النهائي

التضامن: أكثر من ١٠٠ألف مستفيد من حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أشد فتكا من كورونا.. 5 أمراض تهدد حياة الإنسان.. تعرف عليها

الدستورية تفصل فى دعوى ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط لخدمته بالقطاع العام

كيف تشتري هواتف آيفون بسعر "رخيص" ومن مصدر موثوق منه؟

الجيل السادس .. لأول مرة ظهور مرسيدس إي كلاس 2024 أثناء الاختبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة السودان | كأس العرب

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

منهم غادة عبد الرازق| ممثلون لا يخجلون من اللجوء إلى الطبيب النفسي

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ