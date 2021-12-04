حبس مستريح العبور أوهم ضحاياه بتخصيص محلات وأراض لهم

أمرت نيابة العبور بحبس شخص 4 أيام بتهمة النصب على آخرين، وإيهامهما بقدرته على تخصيص محال وأراض لهما بمدينة العبور، حيث استولى على أموالهما، ولم يخصص لهما شيئا، وتهرب من رد الأموال التي حصل عليها منهما.



وتلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من شخصين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بقدرته على تخصيص قطعة أرض ومحلات تجارية لهما من جهاز المدينة.



وتم إخطار مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العبور.



حيث قام المتهم بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بأن لديه علاقات وثيقة بالمسئولين بجهاز المدينة "على خلاف الحقيقة" وقدرته على تخصيص ثلاث محلات لأحدهما وقطعة أرض صناعية للآخر وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما كمقدمات حجز إلا أنه لم يفى بما وعد وتهرب منهما وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.